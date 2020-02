Der börsennotierte Salzburger Hebevorrichtungs-Spezialist Palfinger ist in seinem chinesischen Produktionswerk in Rudong (bei Shanghai) noch immer durch die Reiseeinschränkungen wegen des Coronavirus beeinträchtigt. Von den an sich 480 Mitarbeitern an dem Joint-Venture-Standort darf knapp die Hälfte gar nicht von außerhalb nach Rudong zurückkehren, aktuell kann faktisch nicht produziert werden.Vorgestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...