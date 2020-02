Der EUR Credit Primärmarkt scheint langsam etwas abzukühlen. Gesten war dieser dominiert von drei US Emittenten. Dow Chemical (Baa2/BBB/BBB+) platzierte EUR 2,25 Mrd. in drei Tranchen. VF Corp (A3/A) preiste einen EUR 500 Mio. "Green Bond" mit acht Jahren Laufzeit bei MS+50 BP und eine zwölfjährige Emission bei MS+70 BP. Als dritter US Emittent war gestern Whirlpool EMEA Finance(Baa1/BBB/BBB) am EUR Markt aktiv. Diese brachte eine EUR 500 Mio. schwere Emission mit einer Fälligkeit 2028 an den Markt. Financialseitig platzierte die Banca Ifis eine EUR 400 Mio. Senior Preferred Anleihe (BB+) bei MS+215 BP. In einer an sich schwach gefüllten Emissionspipeline stellt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...