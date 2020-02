Düsseldorf (ots) - Christian Herp wird Chief Product Officer (CPO) der Handelsblatt Media Group (HMG). In der der neu geschaffenen Position ist der langjährige Geschäftsführer der iq digital media marketing gmbh für die Produkte der Marken Handelsblatt und WirtschaftsWoche auf der Publishingseite verantwortlich. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf dem Ausbau der digitalen Produkte und die Umsetzung der "Subscription First" Strategie der Handelsblatt Media Group. Weiterhin wird er für die stärkere crossmediale Vernetzung der Produktaktivitäten verantwortlich zeichnen."Christian Herp ist ausgewiesener Vermarktungsexperte und kennt die starken Marken der HMG sehr gut. Mit seinem digitalen Know How und seiner Erfahrung im Bereich Print kann er den Aufbau neuer Geschäftsbereiche optimal vorantreiben", erklärt Gerrit Schumann, Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group."Ich freue mich sehr auf den neuen, sehr reizvollen Aufgabenbereich und das tolle Team. Die HMG hat sich wie kaum ein anderer Verlag konsequent digital aufgestellt und vernetzt sich nun zielgerichtet mit ihren Aktivitäten im Veranstaltungs- und Solutionsbereich", sagt Christian Herp. Die Strategie "Subscription first" der Mediengruppe sei ein besonders spannendes Feld, in das er kraftvoll einsteigen werde.Christian Herp wird die iq digital media marketing gmbh, das digitale Gemeinschaftsunternehmen von FAZ, Handelsblatt Media Group, Süddeutsche Zeitung und ZEIT Online zum Spätsommer 2020 nach mehr als zehn Jahren erfolgreichen Wirkens verlassen. Als Geschäftsführer verantwortete er seit 2008 das digitale Vermarktungsgeschäft und den Ausbau des Digital-Portfolios. Unter seiner Führung hat sich die iq digital als führender digitaler Qualitätsvermarkter in Deutschland etabliert.Kontakt:Aylin MenemenciogluLeiterin Presse & KommunikationTel.: 0211 887-1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130118/4524545