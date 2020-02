Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit den Emissionen der ING Belgium (ISIN BE0002684653/ WKN A28TV1) und der SR-Boligkreditt (ISIN XS2124046678/ WKN A28T1Q) verzeichnete der Primärmarkt seit vergangenem Mittwoch lediglich zwei Neuemissionen, so die Analysten der NORD/LB.Den Start habe dabei die ING aus Belgien gemacht, die nach der Belfius Bank (21.02.; EUR 500 Mio.; 10y; ms +4 Bp) der zweite Emittent im laufenden Jahr aus dem Benelux-Staat sei. Selbst aktiv gewesen sei die ING Belgium zuletzt 2018 im EUR-Benchmarksegment (EUR 1,0 Mrd.; 8y; ms +3 Bp). Die jüngste Emission laute auf ein Volumen von EUR 1,25 Mrd. und verfüge über eine Laufzeit von zehn Jahren. Trotz der merklichen Einengung des Spreads während des Bookbuilding-Prozesses von ms +9 Bp area auf einen Reoffer-Spread von ms +5 Bp sei das Investoreninteresse mit EUR 3,0 Mrd. ordentlich gewesen. Mit 0,012% liege die Emissionsrendite des Soft Bullet-Bonds marginal im positiven Bereich. Zugeteilt worden sei der Bond vorwiegend an Käufer aus der DACH-Region (52%) sowie den Benelux-Staaten (19%) und den Nordics (11%). Aufgeschlüsselt nach Investorenart sei die Hälfte des Transaktionsvolumens an Banken gegangen, gefolgt von Central Banks/OI (25%) und Funds (22%). ...

