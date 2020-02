FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leasinggesellschaft des Autovermieters Sixt steht vor dem Verkauf. Wie die Sixt Leasing SE mitteilte, will die Sixt SE ihre Beteiligung von 41,9 Prozent an die Hyundai Capital Bank Europe GmbH verkaufen. Außerdem plane das Joint Venture aus Hyundai Capital und Santander Comsumer ein öffentliches Übernahmeangebot für die übrigen Aktien. Der vorgesehene Veräußerungspreis für den Sixt-Anteil liege bei 18,00 Euro je Aktie plus Dividende für 2019. Für 2018 wurde eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie gezahlt. Am Dienstag war das Papier bei 14,40 Euro aus dem Handel gegangen, womit die Gesellschaft mit knapp 300 Millionen Euro bewertet wurde.

Die Sixt SE teilte darüber hinaus mit, eine abschließende Entscheidung über den Verkauf der Beteiligung sei noch nicht getroffen worden.

February 19, 2020

