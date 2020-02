Nach dem 52-Wochen-Hoch vom 17. Februar setzt die Tencent-Aktie charttechnisch zum Ausbruch nach oben an. Der in einer neuen Studie bescheinigte Sprint zur Technologieführerschaft und das riesige Online- beziehungsweise Mobile-Gaming-Geschäft in China können die Aktie beflügeln. Tencents Werbe- und Mobile-Gaming-Geschäft wächst durch die wegen des Coronavirus zuhause bleibenden Chinesen: Das Internet ist nun die Unterhaltungsplattform schlechthin. Aus diesem Grund steigen die Download- und Userzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...