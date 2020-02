Auch die neuesten Bohrergebnisse von Cartier Resources beflügeln die Fantasie der Anleger. Die Aktie des Gold-Explorers konnte an der Heimatbörse prozentual zweistellig zulegen und setzt ihren Aufwärtstrend somit fort.

Aktie setzt Aufwärtstrend fort

Ganz leicht haben es Gold-Explorer immer noch nicht. Während die Aktien von Produzenten und Developern aufgrund des höheren Goldpreises bereits seit neun Monaten an Fahrt gewinnen, warten die Juniors noch auf die große Nachfrage von Anlegerseite. Aktuell helfen nur gute Bohrergebnisse. Und die konnte Cartier Reosurces (0,18 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) zuletzt in Serie bringen. Gestern Abend ging es an der Heimatbörse in Toronto sogar prozentual zweistellig aufwärts. Die Ursache waren die guten Bohreregbnisse, die Cartier abermals für das Chimo Mine-Projekt vorgelegt hat. Und damit setzt sich der Trend seit dem Tief MItte Dezember fort. Seither hat das Papier rund 40 Prozent hinzugewonnen. Mit einem Börsenwert von deutlich unter 40 Mio. kanadische Dollar (CAD) bleibt aber genug Luft nach oben, zumal das Jahreshoch aus 2019 noch ein gutes Stück entfernt ist.

Doppeleffekt für Goldproduzenten

Konkret lieferte Cartier Resources gestern mit CH19-55 erneut den Beleg, dass man die Ressource weiter vergrößern kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...