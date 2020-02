Puma will sich nach einem Rekordjahr nicht von dem Coronavirus stoppen lassen. Der Konzern aus Herzogenaurach hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine eigenen Ziele übertroffen und die Dividende angehoben. Wie der MDAX-Konzern auf das Virus reagiert, was die Aktie macht, was Anleger wissen sollten. Von Annika Kintscher

