FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Mittwochmittag mit kleineren Kursaufschlägen. Hauptthema bleibt das Coronavirus. Hier soll die Zahl der Neuerkrankungen abnehmen. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus die Börsen immer wieder bremse, setze sich letztendlich das Gegensteuern über die zusätzliche Liquidität durch die Notenbanken durch, heißt es im Handel. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.759, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.860 nach oben.

Stützend wirken auch die zahlreichen Aktivitäten der chinesischen Regierung. Sie greift aktuell den Fluggesellschaften unter die Arme, dürfte dies aber nach Händleransicht auch auf andere Branchen ausdehnen. "Mit ihren massiven Unterstützungen bis hin zur Geld- und Steuerpolitik machen die Chinesen unmissverständlich klar, dass sie ihre Wirtschaft nicht fallen lassen", heißt es. Dies sichere auch die Aktienkurse nach unten ab.

Puma-Zahlen auf breiter Front besser

Deutsche Telekom legen um 3,7 Prozent zu und sind damit stärkster DAX-Wert. "Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen und auch der Ausblick ist gut", sagte ein Händler. Das Wachstum habe sich zuletzt beschleunigt und die operative Ertragskraft habe sich stärker verbessert als erwartet. Der Ausblick liege am oberen Rand der Erwartungen.

Bei Covestro wird zwar der Cashflow kritisiert, allerdings gibt es auch hier Sondereinflüsse durch den Virus. Die Dividende liege über Erwartung und die Autoindustrie als großer Covestro-Kunde zeige eine Bodenbildung. Entsprechend geht es 2,6 Prozent nach oben. Dies unterstreichen auch die Quartalszahlen von Elringklinger, die Aktien legen 2,1 Prozent zu.

Puma steigen nach Zahlenausweis gleich um 7,4 Prozent. "Die Zahlen liegen auf breiter Front über den Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Im laufenden Jahr will Puma weiter wachsen, die Jahresziele seien trotz eines Corona-Effekts im ersten Quartal erreichbar. Hapag-Lloyd haben einen ordentlichen Gewinnsprung vermeldet und legen 5,9 Prozent zu.

Rally in Deutsche Bank läuft erst einmal aus

Telefonica Deutschland geben 0,4 Prozent nach. Die Geschäftszahlen liegen im Rahmen der Erwartungen. Adva Optical Networking brechen um 11,1 Prozent ein. Die Gesellschaft ist wegen Lieferengpässen im Quartal ins Minus gerutscht. Allerdings führt sie dies auf den Coronavirus zurück: Im Ausblick auf 2020 rechnet das Unternehmen damit, die Auslieferungen in den kommenden Quartalen aufzuholen.

Nach positiven Analystenkommentaren geht es für Deutsche Börse um 1,5 Prozent nach oben. Bei Deutsche Bank setzen nach der jüngsten Rally dagegen zunehmend Gewinnmitnahmen ein - die Aktie verliert 2,2 Prozent.

Für eine Hausse von 24 Prozent sorgt Übernahmefantasie bei Sixt Leasing. "Das erklärt im Rückblick auch die Rally des Aktienkurses seit Januar", sagt ein Händler. Sixt Leasing hat am Mittwochmittag bestätigt, dass sich die Mutter Sixt in Verhandlungen mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH über den Verkauf ihrer Beteiligung an Sixt Leasing befindet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.859,53 0,60 22,99 3,05 Stoxx-50 3.534,28 0,65 22,65 3,86 DAX 13.758,79 0,57 77,60 3,85 MDAX 29.282,60 0,77 224,80 3,43 TecDAX 3.277,59 1,33 42,97 8,71 SDAX 13.013,55 0,77 99,96 4,01 FTSE 7.441,32 0,80 59,31 -2,13 CAC 6.101,19 0,73 44,37 2,06 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,42 -0,01 -0,66 US-Zehnjahresrendite 1,56 -0,01 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Di, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0795 +0,00% 1,0798 1,0815 -3,8% EUR/JPY 119,19 +0,50% 118,82 118,75 -2,2% EUR/CHF 1,0621 +0,10% 1,0616 1,0609 -2,2% EUR/GBP 0,8310 +0,09% 0,8306 0,8306 -1,8% USD/JPY 110,42 +0,51% 110,05 109,81 +1,5% GBP/USD 1,2991 -0,07% 1,3001 1,3023 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,9995 -0,08% 7,0070 7,0029 +0,5% Bitcoin BTC/USD 10.158,26 -0,26% 10.067,76 9.892,01 +40,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,77 52,05 +1,4% 0,72 -13,2% Brent/ICE 58,61 57,75 +1,5% 0,86 -10,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.608,69 1.601,45 +0,5% +7,24 +6,0% Silber (Spot) 18,34 18,20 +0,7% +0,14 +2,7% Platin (Spot) 1.014,90 991,80 +2,3% +23,10 +5,2% Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,1% +0,00 -6,8% ===

February 19, 2020 07:12 ET (12:12 GMT)

