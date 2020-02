14000 Punkte - wer hat Angst vor dem Allzeithoch? Oder ist es the fear of missing out? Wie auch immer, es sieht gut aus an den Börsen... Matthias Hüppe von der HSBC an der Börse Frankfurt: Anleger kaufen Aktien eher dann, wenn die Kurse fallen. Nicht am Allzeithoch! Warum ist das so? Wo ist Achtung auf der Unterseite geboten? Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv