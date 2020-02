Aktivisten wollen die Rodung eines Walds verhindern, auf dessen Fläche die "Gigafactory" bei Berlin entstehen soll. Doch wie erhaltenswert sind die Kiefern zur Papierproduktion? Das brandenburgische Grünheide bei Berlin ist Schauplatz eines ökologischen Kampfes geworden. Auf den ersten Blick könnte die Geschichte so erzählt werden: Mutige lokale Umweltschützer ketten sich an Bäume und kämpfen vor Gericht gegen einen milliardenschweren US-Konzern, der Bäume fällen will. Die Realität ist komplizierter. Das beginnt schon mit dem Wald. Es handelt dabei in der Fachsprache um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...