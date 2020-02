Insgesamt 83 Wasserstoff-Tankstellen sind im Jahr 2019 weltweit in Betrieb genommen worden, 36 davon in Europa, 38 in Asien, 8 in Nordamerika und eine im arabischen Raum eröffnet. In Deutschland kamen 22 Tankstellen hinzu. Ende 2019 waren weltweit 432 H2-Tankstellen in Betrieb, davon 330 öffentlich zugängliche Stationen. Damit habe sich die Zahl der öffentlichen Tankstellen in den letzten fünf Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...