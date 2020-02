marktEINBLICKE um 12: DAX - Apple-Schock schon wieder vergessen, Deutsche Telekom sorgt für Jubelstimmung

Am Mittwoch herrscht in den USA vorbörslich eine gute Stimmung. Dies treibt die Märkte auch hierzulande an. Außerdem wird der DAX von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen beflügelt. Das Coronavirus gerät eher in den Hintergrund.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 13.752 MDAX +1,0% 29.346 TecDAX +1,3% 3.277 SDAX +0,5% 12.976 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.861

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508), Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Nach den Fortschritten in Sachen Fusion zwischen Sprint und T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) konnte die Telekom nun mit erfreulichen Geschäftsergebnissen aufwarten.

