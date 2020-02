Nachdem Apple am Montagabend angekündigt hatte, seine Umsatzprognose im laufenden Quartal nicht erfüllen zu können, reagierte die Aktie am Dienstag zunächst mit deutlicheren Kursverlusten, konnte diese aber im Laufe des Tages fast komplett wieder wettmachen. Am Mittwoch notierte die Aktie dann sogar wieder leicht im Plus. Die frühen Indikationen verhießen am Dienstag nichts Gutes für Apple-Anleger. Vieles deutete auf eine heftigere Abwärtsbewegung hin. Die Aktie schien dabei reif für eine größere ...

