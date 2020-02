Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa eröffneten heute höher, nachdem sich die asiatischen Aktien erholen konnten, so die Experten von XTB. Aktien aus Großbritannien und Russland würden outperformen, während Aktien aus Polen und Belgien am meisten zurückbleiben würden. Finanzdienstleister und Bergbauunternehmen würden die Gewinne anführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...