Hamburg / Osnabrück (ots) - Erstmals zeigt die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland ihre neue Erlebnisausstellung "Mission 2030 - Globale Ziele erleben". Premierenstation für die interaktive Schau ist das Museum am Schölerberg im niedersächsischen Osnabrück. Im Rahmen von neun multimedialen Ausstellungsmodulen werden die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs), anschaulich erklärt."Mission 2030" nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine virtuelle Reise nach Ägypten, Ghana, Guatemala, Kambodscha, Kolumbien und Timor-Leste sowie in zwei deutsche Großstädte. Ein Modul der Ausstellung bietet die Möglichkeit, interaktiv und anonym das Sicherheitsgefühl für den Großraum Osnabrück zu bewerten. Besucherinnen und Besucher übernehmen außerdem die Rolle von Delegierten einer internationalen Konferenz, diskutieren und erfahren, welche konkreten Maßnahmen für die Erreichung der Ziele umgesetzt werden.Die Sustainable Development Goals sollen bis 2030 weltweit realisiert werden. Die neue Erlebnisausstellung stellt exemplarisch die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlichen Defiziten, sozialen Herausforderungen und einer Ungleichheit der Geschlechter zur Diskussion.Zur Preview mit Pressegespräch und Fototermin laden wir Sie herzlich ein:"Mission 2030 - Globale Ziele erleben"Donnerstag, 27. Februar 2020, um 10:30 UhrMuseum am SchölerbergNatur und Umwelt - Planetarium - UmweltbildungszentrumKlaus-Strick-Weg 10, 49082 Osnabrück Außerdem laden wir Sie zur Premiere mit Festakt und Fototermin herzlich ein:"Mission 2030 - Globale Ziele erleben"Sonntag, 01. März 2020, um 10:30 UhrMuseum am SchölerbergNatur und Umwelt - Planetarium - UmweltbildungszentrumKlaus-Strick-Weg 10, 49082 Osnabrück Es sprechen:- Eva-Maria Westermann, Bürgermeisterin der Stadt Osnabrück- Norbert Niedernostheide, Direktor des Museums am Schölerberg- Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan International Deutschland- Dana Golombek, Schauspielerin und Plan-Patin Die nachhaltigen Entwicklungsziele dienen der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene. Zentrale Themen sind die Reduzierung von ungleichen Lebensverhältnissen, die Schaffung von Chancengleichheit sowie ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen, das den Erhalt von Ökosystemen gewährleistet. Die Kinderrechtsorganisation Plan International hat am zivilgesellschaftlichen Prozess mitgewirkt, der 2015 zur Verabschiedung der SDGs geführt hat. Zur entwicklungspolitischen Bildungsarbeit der Organisation gehört es, über die weltweiten Anstrengungen für mehr Chancengleichheit und eine gerechtere Entwicklung zu informieren.Für dieses ungewöhnliche Ausstellungsprojekt haben Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller sowie Schauspielerin, Model und Plan-Botschafterin Toni Garrn die Schirmherrschaft übernommen.