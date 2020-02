FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Im freundlichen Gesamtmarkt büßten sie am Nachmittag 2,26 Prozent auf 9,754 Euro ein und waren damit Schlusslicht im Dax . "Die Luft ist erst einmal raus", sagte ein Händler und sprach von "Gewinnmitnahmen nach einem exzellenten Lauf" der Aktie.



Am Freitag hatten die Anteile der Deutschen Bank bei 10,37 Euro den höchsten Stand seit Ende September 2018 erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Plus trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen immer noch etwas mehr als 40 Prozent. Die Analysten indes sind nach wie vor negativ bis neutral gestimmt für die Aktie. Laut Bloomberg haben 13 Häuser ein negatives Urteil und 13 weitere ein neutrales. Keiner aber empfiehlt den Kauf der Aktie./ck/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

