New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update: Stacy Rasgon, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) von "market perform" auf "outperform" hoch. Das Kursziel werde von 300 USD auf 360 USD erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...