19.02.2020 - Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6), Marktführer im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten,könnte vom Börsenzettel verschwinden. Jedenfalls schießt die Aktie heute Richtung 18,00 EUR, genau handelt sie jetzt bei 17,78 EUR, PLUS 23,47 %, schöner aufpreis. Warum? Die noch mit 42% beteiligte Sixt AG will verkaufen. Zumindest bestätigte man heute Gerüchte. "Aus Anlass der hierzu heute veröffentlichten Medienberichte bestätigt die Sixt Leasing SE, dass sich die Sixt SE in Verhandlungen mit der Hyundai ...

