Der Goldpreis hat in dieser Woche deutlich angezogen. Noch stärker entwickelte sich die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold. Am Dienstag brach das Papier sogar auf ein neues 2-Jahreshoch aus. In Toronto gewann die Aktie knapp fünf Prozent auf 27,38 Kanadische Dollar. Die nächste charttechnische Hürde wartet nun im Bereich des 2016er-Hochs bei 30,45 Euro.Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise treibt Anleger in den sicheren Anlagehafen Gold und dementsprechend auch in Goldaktien. ...

