NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen und Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Charles Webb sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine Balance zwischen positiven und negativen Aspekten. Der Cashflow des Kunststoffkonzerns sei im vierten Quartal stark ausgefallen, hob er hervor. Andererseits monierte er ein schwaches Geschäftsmix und Risiken für das operative Ergebnisziel für das laufende Jahr./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

