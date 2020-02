Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Financial Stability Board (FSB) hat Berichte zu den Fortschritten bei der Überwachung von Schattenbanken und Großbanken mit systemischer Bedeutung angekündigt. Wie aus einem Brief von FSB-Chairman Randal Quarles an die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) hervorgeht, soll es demnächst außerdem eine Stellungnahme zu digitalen Währungen (Stablecoins) geben. Am Wochenende findet im saudi-arabischen Riad ein G20-Treffen statt. Folgende Themen führte Quarles in seinem Brief auf:

1. Libor-Ablösung

Die Libor-Referenzsätze verlieren in weniger als zwei Jahren ihre Gültigkeit. Öffentliche und private Akteure müssen noch viel für einen reibungslosen Übergang auf neue Zinssätze tun. Berichte zu diesem Thema werden im Juli und Dezember veröffentlicht.

2. Technologie

Der FSB wird einen Bericht über die Auswirkungen von Finanzdienstleistungen veröffentlichen, die große Technologieunternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern erbringen.

3. Stablecoins

Der FSB ist entschlossen, die notwendige regulatorische- auf Aufsichtreaktion auf Stablecoins zu beschleunigen. Der Entwurf eines Berichts über regulatorische Fragen und mögliche Reaktionen wird für April angekündigt.

4. Grenzüberschreitende Zahlungen

Saudi-Arabien hat den FSB gebeten, die Bemühungen um die Schaffung besserer grenzüberschreitender Zahlungen zu koordinieren. Im Oktober soll es hierzu einen Bericht geben.

5. Schattenbanken

Die Finanzintermediation durch Nicht-Banken steht inzwischen für die Hälfte der weltweiten Finanzassets. Der FSB prüft, welche neuen Schwachstellen sich hierdurch ergeben haben, was er als nächstes tun soll und ob die Arbeit an diesem Thema neu organisiert werden muss.

6. Evaluierung der nach der Finanzkrise ergriffenen Maßnahmen

Im Juni will der FSB einen Konsultationsbericht zu der Frage veröffentlichen, ob die Reformen die Risiken, die von systemisch wichtigen Großbanken ausgehen ("too big to fail"), ausreichend reduziert haben. Auch sollen unerwünschte Nebenwirkungen fragmentierter Finanzmärkte angegangen werden.

7. Umsetzung beschlossener Reformen

Die Vollendung und Umsetzung beschlossener Finanzreformen ist laut FSB eine vorrangige Aufgabe. Der Jahresbericht zur Umsetzung soll vor dem G20-Gipfel veröffentlicht werden.

