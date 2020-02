=== *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:30 Analystenkonferenz), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Jahresergebnis, Martinsried *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison 07:00 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich 07:15 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 4Q, Paris 07:25 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Aßlar *** 07:30 DE/Fielmann AG, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Krones AG, Jahresergebnis, Neutraubling 07:30 DE/Befesa SA, Jahresergebnis, Ratingen 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis, Saint-Quentin *** 07:35 ES/Telefonica SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: 9,8 Punkte zuvor: 9,9 Punkte *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,994 Mrd CHF *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK; 12:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q, Kopenhagen 08:05 ES/Repsol SA, Ergebnis 4Q, Madrid 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Haftung für Kundenbewertungen bei Amazon, Karlsruhe 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zur Elektrifizierung der Schiene, Berlin 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim Committee Meeting des Europäischen Bankenverbandes, Frankfurt *** 13:00 EU/EZB, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019, Frankfurt *** 13:15 DE/SSM-Chef Enria, Rede bei der EBI-Konferenz zum Thema: "Banking Regulation", Frankfurt *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 23. Januar *** 14:00 EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zum mehrjährigen Finanzrahmen, Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 205.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 8,0 zuvor: 17,0 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -8,0 zuvor: -8,1 *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:20 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Harvard University, Cambridge ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

February 19, 2020

