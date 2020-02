Wer hätte das gedacht. Die Welt bewegt sich gerade in Richtung ihrer kurzfristigen Klimaziele. Es werden weniger kalorische Brennstoffe verarbeitet als zuletzt. Und wer ist schuld daran? Einsicht? Politik? Verordnungen oder gar die Konsumenten? Weit gefehlt, Covid-19 hat das geschafft. Ganz alleine. Greta ist happy (oder auch nicht - wer weiß das schon so genau). Die Statistik und die internationalen Datenbanken beleuchten die Ursache: weil wegen dem Virus-Ausbruch in China etliche Produktionsanlagen kurzfristig stillgelegt und etliche Flugziele gestrichen wurden, hat der dortige Energiekonsum einen deutlichen Dämpfer erhalten. China kauft derzeit 20-25% weniger fossile Energieträger als normal. Es steht bereits fest, dass im ersten Quartal zumindest 1,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...