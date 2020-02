Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, trotz grassierendem Coronavirus und weiterhin schwelender Konjunktursorgen haben Dax, Dow Jones & Co. neue Allzeithochs markiert. Kein Wunder, denn:Zu Investments in Aktien gibt es angesichts der wohl noch lange dauernden Nullzinsphase langfristig keine sinnvolle Alternative. Dabei kann jeder an den Chancen, die sich an den Aktienmärkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...