Hamburg (ots) - Beim Bewegtbild-Wettbewerb "Spot des Jahres" des Fachmagazins Healthcare Marketing stehen die Gewinner 2019 fest. Rund 40 Branchenexperten wählten die besten Filme des vergangenen Jahres aus. Die Gewinner überzeugten mit Kreativität, Originalität und Qualität. Am Ende vergab die Jury 4 x Gold, 3 x Silber und 5 x Bronze."Unser Wettbewerb 'Spot des Monats' beziehungsweise 'Spot des Jahres' hat sich bewährt und seinen Platz in der Kreativ-Welt der Healthcare-Branche gefunden. Die Bewegtbild-Kommunikation wird sowohl im Bereich B-to-B als auch im Bereich B-to-C immer wichtiger - dafür sorgen ganz einfach die digitalen Medienkanäle. Mit unserem Kreativ-Wettbewerb greifen wir diese Impulse auf und stellen der Macher-Ebene im Marketing, in den Agenturen sowie in den Filmproduktionen eine Plattform zur Verfügung, über die sie sich messen und informieren können", sagt Peter Strahlendorf, Herausgeber und Chefredakteur von Healthcare Marketing.Alle Spots, die zwischen Januar und Dezember beim Bewegtbild-Wettbewerb "Spot des Monats" prämiert wurden, nahmen an der Wahl zum "Spot des Jahres" teil. Renommierte Branchenexperten aus Kreativ-Agenturen, von Medien- und Verlagsseite sowie Vertreter aus der Industrie bildeten die Jury.Mehr Informationen zu den Preisträgern, den Wettbewerbsmodalitäten und den Einreichungsbedingungen finden Sie unter https://www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de/.Das Magazin Healthcare Marketing erscheint seit 2006 monatlich im New Business Verlag, Hamburg. Die Fachpublikation berichtet über Marketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Sie wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und -pflege zu tun haben. Zur Medienmarke gehören auch die Website healthcaremarketing.eu sowie ein Kreativ-Ranking der Agenturen. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin Dental Marketing, die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung in der Dental-Branche im deutschsprachigen Raum.Der inhabergeführte New Business Verlag bringt Fachzeitschriften, Fachbücher und Nachschlagewerke für die Bereiche Marketing, Medien und Kommunikation auf den Markt und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.Pressekontakt:Anna JägerRedaktion Healthcare MarketingTel.: +49 (40) 609009-87jaeger@healthcaremarketing.euAnja Kruse-AnyaegbuProduktmanagementTel.: +49 (40) 609009-95kruse@new-business.deOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73810/4524869