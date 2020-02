Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) hat in 2020 sich wieder auf das Operative konzentrieren können - man ist schwungvoll gestartet. Nachdem das Übernahmethema erstmal erledigt ist, können oder sollten jetzt die Vorteile des neuen Ankeraktionärs genutzt werden. Im Einzelnen wurden zwei Windparks fertiggestellt: Der Windpark "Neuenwalde" (7,2 MW) und der im Auftrag des Käufers errichtete Windpark "Wölsickendorf" (16,8 MW) konnten in Betrieb genommen werden. Zusätzlich war PNE bei mehreren Ausschreibungen erfolgreich. Ende 2019 wurden Ausschreibungen für Windparkprojekte in Deutschland mit 30,1 MW ...

