BERLIN (dpa-AFX) - Der Außenpolitiker Norbert Röttgen ist einer Umfrage zufolge aus Sicht der Bürger am ehesten als CDU-Vorsitzender geeignet. Fast ein Drittel (rund 32 Prozent) der Befragen traut ihm den Posten zu, wie eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von "Focus Online" ergab. Den Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sah etwa jeder Vierte (rund 25 Prozent) als geeigneten Nachfolger, Armin Laschet (10) und Jens Spahn (7) waren hingegen weit abgeschlagen.



Unter den Unionsanhängern liegen der Umfrage zufolge Merz und Röttgen fast gleich auf. Für den Ex-Unionsfraktionschef sprachen sich gut 39 Prozent der Parteianhänger aus, für Röttgen waren 38,5. Bei einer Umfrage vergangene Woche, bei der es allerdings um den Kanzlerkandidaten der Union ging, hatte Merz noch mit deutlichem Vorsprung geführt. Röttgen hatte am Dienstag seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt./sb/DP/fba