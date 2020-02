Instant IPO Holding AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in INSTANT GROUPDGAP-News: Instant IPO Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges Instant IPO Holding AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in INSTANT GROUP19.02.2020 / 16:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.INSTANT IPO HOLDING AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in INSTANT GROUP AGDie heutige ordentliche Hauptversammlung beschloss einstimmig die Umfirmierung der Gesellschaft in INSTANT GROUP AG. Neben der Entlastung der Organe wurden insbesondere neue Bedingte und Genehmigte Kapitalia beschlossen. Letztere bieten der Gesellschaft eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung des geplanten Wachstums."Unser Geschäftsmodell haben wir in den letzten Monaten sukzessive auf die sich verändernden Kapitalmarktbedingungen angepasst, wobei die nunmehr beschlossene Umfirmierung die Struktur des Unternehmens klar herausstellt.Mit INSTANT IPO und INSTANT CRYPTO verfügen wir sowohl in der traditionellen Kapitalmarktwelt als auch im Bereich der disruptiven Finanzierungsprodukte über Spezialexpertisen, die aufstrebenden Unternehmen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Der Vorteil des INSTANT-Konzeptes besteht darin, dass kapitalsuchende bzw. wachstumsorientierte Unternehmen je nach ihren Bedürfnissen einzelne INSTANT-Module abrufen oder kombinieren können, was Effizienz, Zeit- und Kostenvorteile eröffnet", so Reiner Ehlerding, Vorstand der INSTANT IPO Holding AG (künftig INSTANT GROUP AG).Zur Geschäftstätigkeit der künftigen INSTANT GROUP AG: Die künftig unter INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404) firmierende Gesellschaft ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt aktiv und begleitet alle Varianten eines direkten Kapitalmarktzugangs.Als an der Börse Düsseldorf zugelassener Kapitalmarktpartner organisiert die Tochtergesellschaft INSTANT IPO SE Börseneinführungen und betreut Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten. Neben etablierten Unternehmen zählen auch disruptive Start-ups und innovative Unternehmer zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht vom traditionellen Börsengang (IPO) über kostengünstige Handelsaufnahmen (DPO) oder zeitsparende Börsenmanteltransaktionen (Reverse IPO, Reverse Takeover, RTO) bis hin zu einem individuellen Secure Token Offering (STO). Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe ist unter www.instant.group abrufbar.Unternehmen: INSTANT IPO Holding AG (künftig INSTANT GROUP AG) Innere Wiener Str. 14 81667 München Deutschland Telefon: 089/54578552 E-Mail: info@instant.group Internet: www.instant.group ISIN: DE0005418404 WKN: 541840 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart19.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de979295 19.02.2020