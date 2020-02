Pressemitteilung der PNE AG:

- Zwei Windparks mit 24 MW fertiggestellt

- Ausschreibungen in Deutschland und Polen gewonnen

- Weitere Windparkprojekte in Deutschland genehmigt

Die international in der Entwicklung von Wind- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe ist schwungvoll in das neue Jahr gestartet. Der Windpark "Neuenwalde" (7,2 MW) und der im Auftrag des Käufers errichtete Windpark "Wölsickendorf" (16,8 MW) konnten in Betrieb genommen werden. Zusätzlich war PNE bei mehreren Ausschreibungen erfolgreich.

Ausschreibungen in Deutschland gewonnenEnde 2019 wurden Ausschreibungen für Windparkprojekte in Deutschland mit 30,1 MW und ...

