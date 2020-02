Der höhere Silberpreis und ein Anstieg der Produktion führten zu einem Rekordjahr für First Majestic Silver (NYSE AG / WKN A0LHKJ), erklärte das Unternehmen zu den heute veröffentlichten Zahlen. Der Silberproduzent meldete einen bereinigten Nettogewinn von 7,3 Mio. Dollar oder 4 Cent pro Aktie. First Majestic schrieb zudem 58,7 Mio. Dollar ab (52,4 Mio. Dollar ohne Steuern) - vor allem in Bezug auf die La Encantada-Mine. ...

