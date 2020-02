ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

VGG3036T1012 Empire Metals Ltd. 19.02.2020 VGG9688A1003 Empire Metals Ltd. 20.02.2020 Tausch 1:1 7827

GB00BK6V4W69 Valirx PLC 19.02.2020 GB00BWWYSP41 Valirx PLC 20.02.2020 Tausch 1:125 7814

CA45827L1094 Icanic Brands Company Inc. 19.02.2020 CA4510631019 Icanic Brands Company Inc. 20.02.2020 Tausch 1:1 7881

CA41809W1068 HashChain Technology Inc. 19.02.2020 CA25381D1078 HashChain Technology Inc. 20.02.2020 Tausch 40:1 7827

