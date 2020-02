Im BMW-Werk Dingolfing geht dieser Tage ein Pilotprojekt zur vollständig vernetzten Logistik in die Praxisphase. Dabei spielt 5G eine entscheidende Rolle. Im Forschungsprojekt "Autonomous and Connected Logistics" arbeitet BMW mit drei Partnern und finanzieller Unterstützung des bayerischen Wirtschaftsministeriums an der Umsetzung eines durchautomatisierten Produktionsablaufs. Dabei sollen autonome Transportsysteme, Logistikroboter und mobile Geräte reibungslos miteinander und mit dem Leitsystem kommunizieren können. 5G als Klammer für verschiedene ...

