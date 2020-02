Zürich (ots) - Der niederländisch-britische Konsumgüterriese Unilever baut an seinen Standorten im Kanton Schaffhausen seit Jahren Stellen ab: Im Sommer 2015 strich Unilever siebzig Stellen in Schaffhausen. Ein Jahr später wurden weitere hundert Jobs eingespart. Nun setzt Unilever den Rotstift auch am Standort Thayngen an: Der jüngsten Restrukturierung fallen dieses Jahr 60 der 160 Stellen zum Opfer. Zur Begründung des jüngsten Abbaus heisst es, Unilever wolle in der Schweiz nur noch für den Schweizer Markt produzieren und die Produktion für den internationalen Markt in anderen Ländern konzentrieren. Die Schaffhauser Regierung ist über die Abbaupläne informiert. «Unilever gelangte mit der Information an den Kanton», erklärt Regierungsrat Ernst Landolt. Man diskutiere Lösungen, wie neue Jobs geschaffen werden könnten, um den Stellenabbau zu kompensieren. Unilever ist bekannt für seine Marken wie Rexona, Signal, Lipton, Magnum oder Knorr.



