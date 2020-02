Zürich (ots) - Konkurrenz für Nestlé und Beyond Meat: Der zur Coop-Tochter Bell gehörende Convenience-Hersteller Hilcona lanciert einen weiteren pflanzlichen Burger. «The Green Mountain», ein Veggie-Burger auf der Basis von Erbsen, wird ab Ende März bei Coop erhältlich sein. Der Berg-Burger wird, anders als die Konkurrenz aus Vevey und Los Angeles, in der Schweiz produziert, und zwar im Hilcona-Betrieb im bündnerischen Landquart. Zudem stammten bis auf eine Zutat alle Ingredienzen aus «unseren europäischen Nachbarländern», schreibt Bell auf Anfrage. Ob der Burger auch in anderen Hilcona-Märkten wie Deutschland oder Österreich lanciert wird, ist in Abklärung.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per E-Mail

an: newsdesk@ringieraxelspringer.ch



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100841977

BELL FOOD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de