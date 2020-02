München (ots) - Frühlingszeit ist Schundfilmzeit! Denn: "Wenn der Schnee geschmolzen ist, sieht man wo die Kacke liegt". Ob der legendäre Rudi Assauer damit die schlechtesten Filme aller Zeiten meinte, ist nicht überliefert. Tatsache ist aber, dass im Frühjahr der Freitagabend endlich wieder einen Sinn bekommt.Ab dem 24. April ab 22:00 Uhr auf TELE 5 - sezieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten bei garantierten Plusgraden in sechs (ja, sechs!) neuen Folgen wieder Schrottfilme vom Allerfeinsten.Bedeutet: Die längste SchleFaZ-Frühjahrsstaffel aller Zeiten startet mit einer echten Trashfilm-Perle! Der Fantasy-Streifen TROLL 2 gilt aufgrund seiner zahlreichen handwerklichen Mängel und seiner unfreiwilligen Komik als echtes SchleFaZ-Schundfilm-Gold.Am Tag der Arbeit pausieren unsere Akkordarbeiter des schlechten Geschmacks natürlich nicht: Am 1. Mai heißt es DAS ROTE PHANTOM SCHLÄGT ZU. Olli und Päter werden diesem Superhelden-Schrott aus Italien zeigen wo der Frosch die Locken hat.Am 8. Mai geht es dann mit ATOR - HERR DES FEUERS heiter weiter. Hexen und Untote, dazu die altbekannten SchleFaZ-Stars Miles O'Keefe (Ator 2 - Der Unbesiegbare - der bereits bei SchleFaZ ausgiebig seziert wurde) und Laura Gemser (Die Todesgöttin des Liebescamps).Oliver Kalkofe: "Ein toller Mix zum Staffelauftakt. Vor allem der legendär vergeigte TROLL 2 gilt weltweit als einer der 'besten schlechtesten Filme aller Zeiten', ein Journalist behauptete einst sogar 'Jeder schlechte Film dieser Erde wünscht sich, er wäre TROLL 2!' Nach über 100 Folgen SchleFaZ war es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir diese Perle der filmischen Scheißigkeit endlich bei uns präsentieren dürfen."Peter Rütten: "DAS ROTE PHANTOM SCHLÄGT ZU, ist der kühne Versuch, den ersten James Bond-Hype der frühen 60'er, für einen Italo-Superheldenfilm zu nutzen und einen vollmaskierten Wrestler-Geheimagenten mit Superkräften zu entwerfen. Auf wie vielen Ebenen so was schief gehen kann, glaubt man erst, wenn man es sieht".Das sind die ersten Filme der Frühjahrsstaffel in der Übersicht:24.04.2020: SchleFaZ: TROLL 2, ab ca. 22.00 Uhr.01.05.2020: SchleFaZ: DAS ROTE PHANTOM, ab ca. 22.00 Uhr.08.05.2020: SchleFaZ: ATOR - HERR DES FEUERS, ab ca. 22.00 Uhr. Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4524987