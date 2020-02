FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch erholt. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 13.789 Punkte. Hauptthema blieb das Coronavirus. Hier soll die Zahl der Neuerkrankungen abnehmen. Während die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus die Börsen immer wieder bremsten, setze sich letztendlich das Gegensteuern über die zusätzliche Liquidität durch die Notenbanken durch, hieß es im Handel. Eine Umsatzwarnung von Apple wegen des Virus hatte am Vortag das Sentiment belastet.

Deutsche Telekom legten um 4,2 Prozent zu und waren damit stärkster DAX-Wert. "Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen und auch der Ausblick ist gut", sagte ein Händler. Das Wachstum habe sich zuletzt beschleunigt und die operative Ertragskraft habe sich stärker verbessert als erwartet. Der Ausblick liege am oberen Rand der Erwartungen.

Puma mit starken Zahlen

Bei Covestro wurde zwar der Cashflow kritisiert, allerdings gab es auch hier Sondereinflüsse durch den Virus. Die Dividende liege über Erwartung und die Autoindustrie als großer Covestro-Kunde zeige eine Bodenbildung, hieß es. Entsprechend ging es 2,9 Prozent nach oben. Nach Quartalszahlen gewannen Elringklinger 2,7 Prozent.

Puma stiegen nach Zahlenausweis gleich um 11,3 Prozent. "Die Zahlen liegen auf breiter Front über den Erwartungen", sagte ein Marktteilnehmer. Im laufenden Jahr will Puma weiter wachsen, die Jahresziele seien trotz eines Corona-Effekts im ersten Quartal erreichbar. Adidas legten im Gefolge um 2,5 Prozent zu.

Hapag-Lloyd vermeldeten einen ordentlichen Gewinnsprung, der Kurs legte um 4,7 Prozent zu. Siltronic erholten sich von der jüngsten Korrektur und gewannen 5,4 Prozent.

Sixt Leasing haussieren mit Übernahmefantasie

Adva Optical Networking brachen um 10,1 Prozent ein. Die Gesellschaft war wegen Lieferengpässen im Quartal ins Minus gerutscht. Allerdings führte sie dies auf den Coronavirus zurück: Im Ausblick auf 2020 rechnete das Unternehmen damit, die Auslieferungen in den kommenden Quartalen aufzuholen.

Für eine Hausse von 23,3 Prozent sorgte Übernahmefantasie bei Sixt Leasing. "Das erklärt im Rückblick auch die Rally des Aktienkurses seit Januar", sagte ein Händler. Sixt Leasing bestätigte am Mittwoch, dass sich die Mutter Sixt in Verhandlungen mit der Hyundai Capital Bank Europe über den Verkauf ihrer Beteiligung an Sixt Leasing befinde. Sixt gewannen 6,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,2 (Vortag: 82,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,57 (Vortag: 3,40) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner, fünf -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.789,00 +0,79% +4,08% DAX-Future 13.777,50 +0,86% +4,95% XDAX 13.782,68 +0,59% +4,93% MDAX 29.355,19 +1,02% +3,68% TecDAX 3.295,94 +1,90% +9,32% SDAX 13.039,67 +0,98% +4,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,66% +19 ===

February 19, 2020 11:51 ET (16:51 GMT)

