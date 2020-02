Die Rallye bei Tesla ist am Mittwoch in die nächste Runde gegangen. Mit einem erneut deutlichen Kurssprung um gut acht Prozent auf 927,28 Dollar nimmt das Papier wieder Kurs auf seinen Anfang Februar bei 968,99 Dollar aufgestellten Rekord. Zwischenzeitlich notierte die Aktie von Tesla am heutigen Mittwoch sogar bereits bei 944,78 Dollar.Nach dem Rekordhoch war nur eine kurze Welle an Gewinnmitnahmen über die Aktie geschwappt, schon zwei Tage später hatten sie dann aber bei 687 Dollar ihre Talsohle ...

