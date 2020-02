Interlaken (awp) - Der Verwaltungsrat der Jungfraubahn erhält prominenten Zuzug. Heinz Karrer, Präsident des Wirtschaftdachverbands Economiesuisse, soll an der nächsten Generalversammlung als zusätzliches Mitglied ins Gremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Karrer sei in der Jungfrau Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...