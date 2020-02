Die Analysten der Baader Bank stufen die UBM -Aktie von Add auf Buy hoch, erhöhen das Kursziel von 49,0 auf 58,0 Euro und haben die Aktie auch auf ihre Baader Helvea Top Picks Liste gesetzt. In Hinblick auf die Ertragsperspektiven 2020-2022 würde die aktuelle Bewertung noch Aufwärtspotenzial bieten, so die Experten, die davon ausgehen, dass das Unternehmen die Pipeline kontinuierlich auffüllen werde. Unterstützend seien zudem die Erfolgsbilanz von UBM im Entwicklungsgeschäft, die stark verbesserte Kapital- und Finanzierungsstruktur, die zu einer ausreichenden finanziellen Flexibilität führe und das ungeschlagene starke Transaktionsmarktumfeld mit dem Appetit der Anleger auf Investitionen in neue Entwicklungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...