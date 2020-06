MÜNCHEN (dpa-AFX) - Analyst Volker Bosse von der Baader Bank nannte das Datum des Amtsantritts des neuen Hugo-Boss-Chefs Daniel Grieder am Mittwoch den "Schwachpunkt" einer ansonsten guten Nachricht. Dieser übernimmt den Chefposten Mitte kommenden Jahres. Angesichts der dynamischen Veränderungen in der Modebranche im Allgemeinen und der notwendigen Veränderungen bei Hugo Boss im Besonderen hätte der Experte einen früheren Start Grieders bei den Metzingern bevorzugt. Nicht zuletzt weil dieser bei Tommy Hilfiger beeindruckende Arbeit geleistet habe. Die Einstufung für Hugo Boss beließ Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 07:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



DE000A1PHFF7

