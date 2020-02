NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kunststoffkonzern habe im vierten Quartal die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Covestro stelle wohl im ersten Halbjahr den Tiefpunkt auf die Probe. Gekürzte Investitionen hätten eine schützende Wirkung auf die Dividende./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 11:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 11:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

COVESTRO-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de