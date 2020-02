The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2020



ISIN Name



CA41809W1068 HASHCHAIN TECH. INC. O.N.

CA45827L1094 INTEGRAT.CANNABIS CO.NEW

GB00BK6V4W69 VALIRX PLC LS-,125 (NEW)

GB00BLWF0R63 REDDE PLC LS -,001

IT0000080447 CIR ORD. EO 0,50

VGG3036T1012 EMPIRE METALS LTD.

