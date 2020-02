AUSTIN, Texas, Feb. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) ("XBiotech") hat heute die endgültigen Ergebnisse seines Rückkaufangebots im Stile einer "abgewandelten holländischen Auktion" bekanntgegeben, das am 12. Februar 2020 um 17:00 Uhr (Ortszeit New York City) endete.



Nach endgültiger Zählung von American Stock Transfer & Trust Co., LLC, der Verwahrstelle für das Rückkaufangebot, wurden insgesamt 40.007.286 Stammaktien, ohne Nennwert, ordnungsgemäß zu oder unter dem maximalen Kaufpreis von 33,00 USD pro Aktie angedient und nicht ordnungsgemäß zurückgezogen. Nicht alle Aktien, die mit dem Hinweis auf eine garantierte Zustellung angedient wurden, wurden innerhalb der erforderlichen Abwicklungsfrist übermittelt.

XBiotech hat den Rückkauf von 14.000.000 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 30,00 USD pro Aktie akzeptiert. Die Gesamtkosten im Rahmen des Rückkaufangebots betragen ca. 420 Millionen USD ohne Gebühren und Kosten. Diese Aktien machen etwa 32,67 % der in Umlauf befindlichen Stammaktien aus. Der endgültige Zuteilungsfaktor für Aktien, die XBiotech gemäß dem Rückkaufangebot gekauft hat, beträgt ca. 33,25 %.

Zur Unterstützung der Aktionäre bei der Ermittlung der steuerlichen Folgen des Rückkaufangebots schätzt XBiotech, dass das eingezahlte Kapital pro Stammaktie im Sinne des kanadischen Income Tax Act etwa 8,45 CAD und der "spezifizierte Betrag" (im Sinne des Unterabschnitts 191(4) des kanadischen Income Tax Act) 28,90 CAD betrug (Stand 18. Februar 2020). Im Sinne des kanadischen Income Tax Act sowie aller relevanten Gesetzte der kanadischen Provinzen zu "Eligible Dividends" designiert XBiotech den gesamten Betrag der Dividende, die sich aus dem Aktienkauf im Rahmen des Rückkaufangebots ergibt, als "Eligible Dividend".

Aktionäre, die Fragen haben oder zusätzliche Informationen über das Angebot wünschen, können sich über die folgenden Kontaktdaten an die Informationsstelle für das Angebot wenden: D.F. King & Co., Inc., Telefonnummern: (212) 269-5550 (Banken und Makler) oder (866) 856-3065 (sonstige)

Über die therapeutischen True Human-Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden unverändert von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären Technologie True Human verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten gelten vorbehaltlich der Angaben im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung dar. Die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930