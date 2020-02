Da Walt Disney nun mit einem eigenen VoD-Dienst aufwartet, muss sich Netflix etwas einfallen lassen, um die weggefallenen Inhalte des neuen Konkurrenten zu kompensieren. Wie Animationfans nun gehalten werden sollen.? Netflix muss auf Disney-Content verzichten ? Inhalte für Kinder und Animationsfans benötigt ? Lücke mit Eigenproduktionen schließen?Walt Disney greift mit einem eigenen Streamingdienst an: Disney+ läuft bereits in den USA, in Deutschland wird das Angebot ab Ende März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...