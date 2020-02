Die amerikanische Bekleidungskette Citi Trends Inc. (ISIN: US17306X1028, NASDAQ: CTRN) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 8 US-Cents je Anteilsschein, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Auszahlung erfolgt am 17. März 2020 (Record date: 3. März 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,32 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 22,99 US-Dollar (Stand: 19. Februar 2020) einer ...

