ZÜRICH (Dow Jones)--Führungswechsel bei der schweizerischen Großbank UBS: CEO Sergio Ermotti tritt zurück und wird durch Ralph Hamers ersetzt, der aktuell noch Chef der niederländischen ING Groep ist. Hamers soll ab September in den Verwaltungsrat der UBS einziehen und ab November neuer CEO werden. Ermotti führte die UBS seit 2011, sein Abgang war für dieses oder nächstes Jahr erwartet worden.

UBS-Verwaltungsratschef Axel Weber lobte Hamers als "den richtigen CEO", um das Geldhaus in einer Zeit des Wandels in der Bankenbranche zu führen. Er dankte Ermotti für ein "erfolgreiches Kapitel in der Geschichte der mehr als 150 Jahre alten Bank".

Hamers arbeitet seit 1991 bei ING und wurde zu deren Chef im Jahr 2013. Er soll noch bis Ende Juni CEO bleiben, teilte ING mit.

February 20, 2020 00:15 ET (05:15 GMT)

