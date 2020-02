Belimo Holding AG: Belimo schlägt Stefan Ranstrand zur Wahl in den Verwaltungsrat vorEQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Belimo Holding AG: Belimo schlägt Stefan Ranstrand zur Wahl in den Verwaltungsrat vor20.02.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 20. Februar 2020, 07:00 Uhr MEZ Medienmitteilung der Belimo-GruppeBelimo schlägt Stefan Ranstrand zur Wahl in den Verwaltungsrat vorAn der kommenden Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG Stefan Ranstrand zur Wahl ins bisher fünfköpfige Gremium vor.Im Rahmen seiner längerfristigen Nachfolgeplanung und Erneuerung des Gremiums hat der Verwaltungsrat entschieden, Stefan Ranstrand als neues Mitglied zu nominieren.Stefan Ranstrand verfügt über einen Masterabschluss in Industrie- und Wirtschaftsingenieurwesen, den er an der Technischen Universität Darmstadt (Deutschland) sowie der Universität Linköping (Schweden) erworben hat. Er ist seit 2009 Präsident und CEO des Unternehmens Tomra Systems ASA, Asker (Norwegen), das auf die Herstellung von Recyclinglösungen spezialisiert ist. Zuvor war Stefan Ranstrand über viele Jahre für ABB Ltd. tätig und arbeitete für das Unternehmen in China, Japan, Malaysia, Tschechien und in der Schweiz in verschiedenen Führungspositionen.Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Stefan Ranstrand der Generalversammlung einen sehr geeigneten Kandidaten vorzuschlagen. Dank seinem erfolgreichen Leistungsausweis als CEO eines global tätigen und börsenkotierten Industrieunternehmens, seiner Erfahrung in Asien Pazifik sowie seiner zur Unternehmenskultur passenden Persönlichkeit wird er den Verwaltungsrat von Belimo ideal ergänzen.Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von CHF 693 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).Kontakt Lars van der Haegen, CEO +41 43 843 62 08 Agenda Publikation Geschäftsbericht 2019 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz 9. März 2020 Generalversammlung 2020 30. März 2020 BELIMO Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil Schweiz Tel. +41 43 843 61 11Fax +41 43 843 62 41 ir@belimo.ch www.belimo.comEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Belimo Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil Schweiz Telefon: +41 43 843 63 80 Fax: +41 43 843 62 41 E-Mail: ir@belimo.ch Internet: www.belimo.com ISIN: CH0001503199 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 957819Ende der Mitteilung EQS Group News-Service957819 20.02.2020 CET/CEST