SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--In gegenläufige Richtungen marschieren die Börsen an den Plätzen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Die Vorgaben von der Wall Street sind verhalten positiv. Gestützt werden die Märkte auch weiter von den geplanten Stimulusmaßnahmen in China und Südkorea. Zudem ist die Zahl der in China täglich offiziell neu registrierten Corona Krankheitsfälle auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken.

Der japanische Markt wird von Elektronik-, Auto- und Energiewerten angeführt, während der Yen auf ein Neunmonatstief absackt. Renesas Electronics gewinnen 3,1 Prozent, Honda Motor 2,7 Prozent und Inpex 3,1 Prozent. Die Softbank-Aktie verteuerte sich um 3,1 Prozent, nachdem der Konzern sich umgerechnet bis zu 4,55 Milliarden US-Dollar frisches Geld bei 16 heimischen und ausländischen Finanzinstituten besorgen will.

Südkoreas Chipwerte gesucht

Der südkoreanische Markt zeigt sich ebenfalls freundlich, getrieben von Technologiewerten. Hier stützt unter anderem der U.S. Philadelphia Semiconductor Index (SOX), der einen Sprung nach oben gemacht hat.

In Schanghai verbucht der Leitindex Aufschläge von 0,6 Prozent. Die People's Bank of China hat erwartungsgemäß den Leitzinssatz gesenkt, den einjährigen um 10 Basispunkte, den fünfjährigen um 5 Basispunkte. Allerdings wird der Schritt von einigen Beobachtern als zu zaghaft angesehen. "Nicht wirklich genug", sagt Chefmarkstratege Stephen Innes von AxiTrader.

In Hongkong hat der Markt nach kleinen Gewinnen zum Start ins Minus gedreht. Die Teilnehmer hielten sich zurück, da einige Unternehmensaussagen zu den Belastungen durch das Coronavirus die Sorgen wieder aufleben lassen. Die Experten von KGI rechnen daher mit einer Konsolidierung am Markt.

Derweil rückt die Lenovo-Aktie um 5,4 Prozent vor. Der Computer- und Smartphone-Hersteller hat in seinem Drittquartal 2019/20 so viel umgesetzt wie noch nie in einem Dreimonatszeitraum und seinen Gewinn unerwartet deutlich erhöht, nachdem der Computerhersteller mit seinem Ergebnis die Erwartungen geschlagen hat.

Die in Thailand neu an den Markt gekommene Central-Retail-Aktie legt zum Debüt 0,6 Prozent zu. Der Börsengang des Einzelhändlers ist der größte in der Geschichte des Landes.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.162,50 +0,25% +7,16% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.483,80 +0,36% -1,08% 07:00 Kospi (Seoul) 2.242,17 +1,44% +2,02% 07:00 Schanghai-Comp. 3.006,79 +1,05% -1,42% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.472,97 -0,66% -2,28% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.195,85 -0,56% -0,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.533,94 -0,01% -3,44% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0797 -0,1% 1,0809 1,0800 -3,7% EUR/JPY 120,23 -0,0% 120,24 118,90 -1,4% EUR/GBP 0,8362 -0,0% 0,8365 0,8311 -1,2% GBP/USD 1,2912 -0,1% 1,2921 1,2995 -2,6% USD/JPY 111,35 +0,1% 111,25 110,09 +2,4% USD/KRW 1197,90 +0,5% 1192,36 1188,24 +3,7% USD/CNY 7,0203 +0,3% 6,9982 6,9971 +0,8% USD/CNH 7,0285 +0,3% 7,0107 6,9986 +0,9% USD/HKD 7,7746 +0,0% 7,7718 7,7709 -0,2% AUD/USD 0,6651 -0,4% 0,6676 0,6699 -5,1% NZD/USD 0,6362 -0,3% 0,6384 0,6394 -5,5% Bitcoin BTC/USD 9.529,51 -1,7% 9.689,76 10.101,51 +32,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,54 53,29 +0,5% 0,25 -11,9% Brent/ICE 59,30 59,12 +0,3% 0,18 -9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.609,77 1.611,35 -0,1% -1,59 +6,1% Silber (Spot) 18,40 18,45 -0,3% -0,05 +3,1% Platin (Spot) 999,00 1.008,00 -0,9% -9,00 +3,5% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,3% -0,01 -7,1% ===

