Nach dem Sieg in der Champions League konzentrieren sich die Fußballfans auf einen Marktwert von erstmals 1 Mrd. Euro Wert für einen deutschen Fußballverein. Da der BVB in einer KGaA konstruiert ist, besteht keine Möglichkeit, das ein größerer Investor versucht über eine größere Position Einfluss auf Vorstand oder Aufsichtsrat zu gewinnen. Aber: Positionen um 5 % und 10 % an dieser Fußballstory lassen sich für Fonds sehr wohl denken. Kurse von maximal 12 Euro gegen aktuell um knapp 9 Euro sind möglich.



